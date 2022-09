Perché in India le donne attaccano il loro calendario mestruale alle porte di casa

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In, Paese dove parlare apertamente di mestruazioni è tabù, alcune giovanihanno iniziato ad esporre delle tabelle in cui riportano le date delciclo, affiggendole poi sui muri o sulledellecase. I grafici, che menzionano le date e la durata delle mestruazioni mese per mese, non solo aiutano a tenere traccia deicicli mensili, ma anche a rompere i muri della vergogna sull’argomento. Come riferisce la BBC, che ha pubblicato le testimonianze di diverse, l’iniziativa è partita dall’organizzazione non governativa Selfie with Daughter. “I grafici ci aiutano a tenere traccia se i nostri cicli sono regolari o meno, e se sono in ritardato o irregolari, possiamo consultare un medico. Non era così prima”, spiega Supriya Verma, 33 anni, ...