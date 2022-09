Per minacciare l’Europa Putin vuole usare pure i prodotti alimentari (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vladimir Putin ha dichiarato che “quasi tutti i cereali esportati dall’Ucraina non vengono inviati nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi più poveri, ma nei Paesi dell’Unione europea”, il che rappresenta un rischio di “catastrofe umanitaria senza precedenti”. Vladimir Putin proporrà ad Erdogan di limitare l’esportazione di cereali e altri prodotti alimentari “Forse dovremmo pensare a come limitare in questo modo l’esportazione di cereali e altri prodotti alimentari?”, ha proseguito il presidente russo annunciando che su questo tema intenderà confrontarsi con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdo?an. Putin, intervenendo al forum economico a Vladivostok, ha negato che Mosca stia usando l’energia come “arma” contro l’Europa, nonostante la Russia abbia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vladimirha dichiarato che “quasi tutti i cereali esportati dall’Ucraina non vengono inviati nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi più poveri, ma nei Paesi dell’Unione europea”, il che rappresenta un rischio di “catastrofe umanitaria senza precedenti”. Vladimirproporrà ad Erdogan di limitare l’esportazione di cereali e altri“Forse dovremmo pensare a come limitare in questo modo l’esportazione di cereali e altri?”, ha proseguito il presidente russo annunciando che su questo tema intenderà confrontarsi con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdo?an., intervenendo al forum economico a Vladivostok, ha negato che Mosca stia usando l’energia come “arma” contro, nonostante la Russia abbia ...

