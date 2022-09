Pentathlon, Mondiali giovanili 2022: tre azzurri in finale tra gli Under 17, stesso risultato per le atlete Under 19 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Arrivano buone notizie per l’Italia dalla quarta giornata dei Mondiali giovanili di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro (Udine). Avanzano alla finale, infatti, tutti e tre gli azzurri impegnati nelle semifinali della prova individuale Under 17 e, quindi, domani andranno a caccia delle medaglie. I nostri portacolori, Denis Agavriloaie (P.M. Ippocampo), Matteo Gozzoli (Sweet Team) e Mattia Bouvet (Athlion) hanno realizzato i seguenti risultati: Agavriloaie ha chiuso la semifinale “A” in seconda posizione, con 867 punti, alle spalle del solo egiziano Marwan Allam (870). Nella semifinale “B”, Gozzoli e Bouvet hanno chiuso rispettivamente al decimo e quattordicesimo posto. Oggi si sono svolte anche le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Arrivano buone notizie per l’Italia dalla quarta giornata deidimoderno in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro (Udine). Avanzano alla, infatti, tutti e tre gliimpegnati nelle semifinali della prova individuale17 e, quindi, domani andranno a caccia delle medaglie. I nostri portacolori, Denis Agavriloaie (P.M. Ippocampo), Matteo Gozzoli (Sweet Team) e Mattia Bouvet (Athlion) hanno realizzato i seguenti risultati: Agavriloaie ha chiuso la semi“A” in seconda posizione, con 867 punti, alle spalle del solo egiziano Marwan Allam (870). Nella semi“B”, Gozzoli e Bouvet hanno chiuso rispettivamente al decimo e quattordicesimo posto. Oggi si sono svolte anche le ...

