Pd, l'appello disperato al voto nei nel giorno del video di Letta, Zingaretti: "Noi diversi da loro, fateci vincere" | VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ultimo rush di campagna elettorale del Pd inizia nel giorno in cui Enrico Letta lancia l'appello disperato a fare il possibile per fermare l'avanzata del centrodestra nei sondaggi. Come? Non votando il terzo polo o Conte. "Chi vota Calenda, Conte o Renzi aiuta le destre e Meloni, un'allarme per la democrazia", aveva detto nel VIDEO messaggio rivolto ai candidati. Lo ripete anche dal palco di Piazza Santi Apostoli chiudendo un comizio in cui il mantra è stato pressoché sempre lo stesso: chi non sceglie noi fa un regalo alle destre. "Il voto utile non è una retorica, è una constatazione: nei collegi uninominali vince solo chi prende un voto in più, ed è evidente che l'unico candidato che può sconfiggere la destra è un candidato del Partito ...

POTENZA: NO AL RINVIO CONSIGLIO REGIONALE DEL 13 SETTEMBRE " Abbiamo dunque recepito l'appello disperato dell' Unità di Crisi e, vista la gravita della situazione, evidenziamo la necessità di investire il Consiglio Regionale affinchè trovi una rapida ... Il disperato appello di Letta per salvare il Pd e la democrazia