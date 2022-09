Pavia, arrestato Shmuel Peleg, nonno israeliano del piccolo Eitan: era appena sbarcato a Malpensa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Shmuel Peleg, il nonno israeliano del piccolo Eitan sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, nella quale morirono i due genitori, è stato arrestato dai poliziotti della squadra Mobile di Pavia all’aeroporto di Malpensa in applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei suoi confronti con l’accusa di aver sequestrato il nipote – nel settembre 2021 – e di averlo portato a Tel Aviv senza avvertire la zia del bambino, sua affidataria. Una volta sceso da un volo proveniente da Israele, Shmuel Peleg è stato portato per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice che, al termine dell’udienza, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con “il divieto di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022), ildelsopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, nella quale morirono i due genitori, è statodai poliziotti della squadra Mobile diall’aeroporto diin applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei suoi confronti con l’accusa di aver sequestrato il nipote – nel settembre 2021 – e di averlo portato a Tel Aviv senza avvertire la zia del bambino, sua affidataria. Una volta sceso da un volo proveniente da Israele,è stato portato per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice che, al termine dell’udienza, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con “il divieto di ...

