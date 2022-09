(Di mercoledì 7 settembre 2022) Attimi di terrore in unallestito nel distretto del Mohali, in India. Lo scorso 4 settembre almenopersone, tra le quali tre minorenni, sono rimaste gravemente ferite dopo esserete da circa 50mentre erano a bordo di unamal funzionante. A darne notizia il giornale India Tribune. “Probabilmente c’è stato un problema tecnico”, hanno dichiarato alcuni testimoni ai media. I, trasportati presso il Fortis Hospital (Mohali), hanno riportato lesioni alla schiena e alla mascella, ma fortunatamente sono tutti fuori pericolo. “Scopriremo come è successo. Sembra che ci sia stato un problema tecnico. Anche in precedenza abbiamo organizzato diverse feste ma non è mai successo. Collaboreremo con la polizia e l’amministrazione”, ha ...

FQMagazineit : Paura al luna park, giostra si rompe e precipita nel vuoto da 50 metri: dieci feriti - Giovann75194542 : RT @distefanoTW: Il premier inglese (donna) si è detta pronta a usare le armi nucleari “senza aver paura di fare milioni di morti”. Lo aves… - laura_lauril : RT @distefanoTW: Il premier inglese (donna) si è detta pronta a usare le armi nucleari “senza aver paura di fare milioni di morti”. Lo aves… - Antaresnetz : RT @distefanoTW: Il premier inglese (donna) si è detta pronta a usare le armi nucleari “senza aver paura di fare milioni di morti”. Lo aves… - flagello15 : RT @distefanoTW: Il premier inglese (donna) si è detta pronta a usare le armi nucleari “senza aver paura di fare milioni di morti”. Lo aves… -

TGCOM

"La Champions è ilpark del calcio, mi emoziono tantissimo a viverla, sentire le musiche dentro lo spogliatoio, vedere che a tutti brillano gli occhi, c'è un'atmosfera bellissima. L'entusiasmo ...... la vita di una donna dalla prospettiva del tiro a segno di unpark, la storia di una coppia ... Ricorda: quando non sapevi come farlo, non avevidi commettere degli errori". Per Kessels è il ... Paura al luna park: la giostra precipita a terra Oggi la vendemmia si svolge tranquilla, senza paura dei furti. Invece, fino all’ultimo dopoguerra, man mano che si avvicinava la vendemmia, aumentava nei contadini la paura dei ladri di grappoli, sopr ...Spalletti reduce dall'operazione lampo alla spalla: "Non firmo per un pari con Klopp" La campagna europea di Luciano Spalletti comincia con il peso di un tutore alla spalla destra che dovrà tenere per ...