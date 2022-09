Patto energetico con la Germania | Macron si fa beffa del Trattato del Quirinale e ci prepara il pacco

(Di mercoledì 7 settembre 2022) A due giorni dal vertice dei ministri Ue dell’Energia, che si terrà venerdì, c’è chi si è portato avanti. Il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf Scholz, infatti, già un paio di giorni fa si sono riuniti in una videoconferenza sulla crisi energetica, uscendone con undi reciproco aiuto. «Laha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell’elettricità prodotta nel resto dell’Europa e in particolare in», ha chiarito, spiegando che nelle prossime settimane la Francia completerà le connessioni per fornire gas allaquando sarà necessario e che laha promesso di inviare elettricità quando servirà.punta sulla «solidarietà franco-tedesca». E il resto dell’Ue? «Questa ...

