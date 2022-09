“Passo in avanti per le donne”. La storica si spella le mani per Meloni premier (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per Giorgia Meloni essere l'unica donna in lizza tra i leader della politica è un vantaggio? E che cosa può rappresentare la sua nomina a premier? A rispondere ai quesiti di Veronica Gentili, conduttrice dell'edizione del 7 settembre di Controcorrente, talk show di Rete4, è Lucetta Scaraffia, storica e giornalista, che non accetta il fatto che venga dipinta come negativa la presa di potere della leader di Fratelli d'Italia: “Se c'è una donna presidente del Consiglio, dal punto di vista della storia d'Italia, è un risultato positivo per le donne. Come è stato positivo per le donne che Margaret Thatcher sia stato un primo ministro molto importante in Inghilterra e poteva essere un segnale anche l'elezione di Marine Le Pen, anche se ci sono già state prime ministre donne in Francia e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per Giorgiaessere l'unica donna in lizza tra i leader della politica è un vantaggio? E che cosa può rappresentare la sua nomina a? A rispondere ai quesiti di Veronica Gentili, conduttrice dell'edizione del 7 settembre di Controcorrente, talk show di Rete4, è Lucetta Scaraffia,e giornalista, che non accetta il fatto che venga dipinta come negativa la presa di potere della leader di Fratelli d'Italia: “Se c'è una donna presidente del Consiglio, dal punto di vista della storia d'Italia, è un risultato positivo per le. Come è stato positivo per leche Margaret Thatcher sia stato un primo ministro molto importante in Inghilterra e poteva essere un segnale anche l'elezione di Marine Le Pen, anche se ci sono già state prime ministrein Francia e ...

