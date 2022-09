Partite Iva, al via le domande del bonus da 10.000 euro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 9 settembre partono le istanze per ottenere il nuovo bonus previsto per le Partite iva fino a 10.000 euro Il governo Draghi lavora per gli affari correnti e in via eccezionale può approvare decreti di necessità e di urgenza nei settori colpiti dalla crisi internazionale. Tuttavia, molti decreti attuativi relativi alle diverse iniziative intraprese L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 9 settembre partono le istanze per ottenere il nuovoprevisto per leiva fino a 10.000Il governo Draghi lavora per gli affari correnti e in via eccezionale può approvare decreti di necessità e di urgenza nei settori colpiti dalla crisi internazionale. Tuttavia, molti decreti attuativi relativi alle diverse iniziative intraprese L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Con l’assegno unico e universale i lavoratori autonomi e le partite iva, che mai avevano ricevuto un assegno, ricev… - matteosalvinimi : Grazie alla Lega la Flat Tax al 15% è, già oggi, una realtà per 2 milioni di Partite Iva. Ora va estesa a famiglie,… - Open_gol : Confesercenti sottolinea che all’appello mancano 100 milioni di euro. Necessari a coprire il bisogno di 400 mila la… - ilriformista : Le partite Iva rischiano la beffa nel click day per il bonus 200 euro: per Consercenti il pericolo è una “guerra tr… - milanobiz : Bonus 200 euro Partite Iva, 400mila lavoratori esclusi per colpa del click-day. #Bonus200euro #ClickDay #PartiteIva… -