Partita del Cuore 2022 stasera in tv: orario, biglietti, canale e diretta streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) Torna la Partita del Cuore 2022, l‘evento che da trentuno edizioni regala emozioni nel segno dello sport, dello spettacolo e della solidarietà. Quest’anno si gioca all’U-Power Stadium di Monza, alle ore 21.15 di mercoledì 7 settembre: ecco allora tutte le informazioni su orario, canale, diretta tv e streaming e i biglietti. La Partita sarà visibile in diretta su Rai Due (streaming su Rai Play) con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, e a bordocampo Leonardo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini, con la conduzione di Simona Ventura. Per quanto riguarda i biglietti, sono ancora in vendita sul circuito di Vivaticket, nei punti vendita fisici e online sul sito ufficiale del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Torna ladel, l‘evento che da trentuno edizioni regala emozioni nel segno dello sport, dello spettacolo e della solidarietà. Quest’anno si gioca all’U-Power Stadium di Monza, alle ore 21.15 di mercoledì 7 settembre: ecco allora tutte le informazioni sutv ee i. Lasarà visibile insu Rai Due (su Rai Play) con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, e a bordocampo Leonardo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini, con la conduzione di Simona Ventura. Per quanto riguarda i, sono ancora in vendita sul circuito di Vivaticket, nei punti vendita fisici e online sul sito ufficiale del ...

