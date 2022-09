Parco archeologico di Pompei | l' annuncio di Franceschini | 600 milioni per le infrastrutture

pompeii_sites : L’edizione 2022 di #CampaniaByNight fa il suo ingresso nei siti periferici del Parco Archeologico di Pompei. - occhio_notizie : Il benvenuto oltraggioso riservato alla cantante Elisa Cipro - econoteit : RT @pompeii_sites: L’edizione 2022 di #CampaniaByNight fa il suo ingresso nei siti periferici del Parco Archeologico di Pompei. https://t.c… - AlejandDiz : RT @pompeii_sites: L’edizione 2022 di #CampaniaByNight fa il suo ingresso nei siti periferici del Parco Archeologico di Pompei. https://t.c… - AnnaxLGxTS : RT @pompeii_sites: L’edizione 2022 di #CampaniaByNight fa il suo ingresso nei siti periferici del Parco Archeologico di Pompei. https://t.c… -

A concludere la settimana sarà la semifinale del talent 'Next Generation' (11 settembre, neldi San Martino a Tiriolo) , una serata dedicata alla valorizzazione delle realtà ...... in cui è appunto inserita, sia perché circa il 60% delle persone impiegate vive ed è originario dalla Calabria sia per le opere di riqualificazione paesaggistica deldi Sibari, ...Tram veloce da Torre Annunziata a Castellammare e Gragnano, l'hub ferroviario a Pompei e la riqualificazione di Villa Favorita con il molo borbonico a ...Pompei, aggiornamento Piano strategico: risorse per 900 milioni di euro di cui 594 per interventi già finanziati e 337 per quelli da finanziare.