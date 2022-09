Agenzia_Ansa : 'Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore'. Lo ha detto il Papa all'udienza generale #ANSA - vaticannews_it : La Polonia domani ricorda l'invasione tedesca, era il 1° settembre 1939, e il #Papa si rivolge ai fedeli polacchi p… - ALisimberti : RT @Agenzia_Ansa: 'Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore'. Lo ha detto il Papa all'udienza generale #ANSA https://… - AntonioBruno0 : Papa: stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci - Politica - ANSA - TheHippyNewsOut : RT @guerraucrainait: Ucraina, Papa Francesco: 'Stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci' - Agenzia Nova Data: 07 Sep 2022 08:13 Font… -

"Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore" sono le parole del Papa nell'udienza generale del mercoledì. Tra i temi toccati oggi dal Pontefice anche quello dei numerosi suicidi. "Non dimentico la martoriata Ucraina. Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale. Fermiamoci per favore". Così Papa Francesco in piazza San Pietro durante l'udienza generale. "Di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione."