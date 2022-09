Paola Barale si prepara per Ballando prendendo lezioni di portamento: “C’è da lavorare” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Paola Barale è nel cast di Ballando con le Stelle, quasi pronta a scendere in pista chissà con quale dei maestri di ballo ma ha intenzione di non arrivare ultima. La showgirl 55enne che tante volte ha detto no ai reality show e che abbiamo visto solo a Pechino Express ma ben 7 anni fa sarà nel programma del sabato sera di Milly Carlucci. Paola Barale non ha intenzione di arrivare impreparata e sui social mostra le lezioni di portamento che sta prendendo convinta di averne bisogno. La 17esima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda dal prossimo 8 ottobre, i concorrenti scelti da Milly Carlucci già entusiasmano il pubblico e Paola Barale intanto impara a camminare nel modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022)è nel cast dicon le Stelle, quasi pronta a scendere in pista chissà con quale dei maestri di ballo ma ha intenzione di non arrivare ultima. La showgirl 55enne che tante volte ha detto no ai reality show e che abbiamo visto solo a Pechino Express ma ben 7 anni fa sarà nel programma del sabato sera di Milly Carlucci.non ha intenzione di arrivare imta e sui social mostra lediche staconvinta di averne bisogno. La 17esima edizione dicon le Stelle andrà in onda dal prossimo 8 ottobre, i concorrenti scelti da Milly Carlucci già entusiasmano il pubblico eintanto impara a camminare nel modo ...

