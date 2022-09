Panini Comics presenta ‘Fantastici Quattro: Full Circle’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Panini Comics annuncia l’uscita di Fantastici Quattro: Full Circle la spettacolare novità nata dal genio creativo di Alex Ross in uscita in contemporanea con gli USA. I Fantastici Quattro, tra i personaggi più amati dell’universo Marvel, tornano protagonisti grazie a Fantastici Quattro: Full Circle, la prima graphic novel scritta e illustrata dall’acclamato Alex Ross (Marvels), in uscita per Panini Comics l’8 Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Laannuncia l’uscita di FantasticiCircle la spettacolare novità nata dal genio creativo di Alex Ross in uscita in contemporanea con gli USA. I Fantastici, tra i personaggi più amati dell’universo Marvel, tornano protagonisti grazie a FantasticiCircle, la prima graphic novel scritta e illustrata dall’acclamato Alex Ross (Marvels), in uscita perl’8

BillBoule65 : Dal 08/09/2022, in contemporanea mondiale (!!!), da Neopolis trovate: FANTASTICI QUATTRO - FULL CIRCLE DI ALEX ROSS… - MegaNerd__ : Ecco tutti i fumetti Panini Marvel Italia in uscita l’ 8 settembre 2022 in edicola, fumetteria e libreria. Vediamo… - tuttocartoni : - NerdPool_IT : Panini Comics presenta FANTASTICI QUATTRO: FULL CIRCLE - - GamesArk_it : #PaniniComics presente il #manga di #EldenRing, arriva il 12 settembre in Italia @Panini_Comics @PaniniComicsIT… -