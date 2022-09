Pandemia e guerra, la tempesta perfetta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una concentrazione di eventi negativi come quella che da tre anni sta attanagliando il mondo, poche altre volte si è presentata all’umanità nel corso dei secoli. Tanto si desume dalle testimonianze storiche dirette e indirette e si ha fondato motivo di credere che, nell’ultimo triennio, tutte le forze della natura abbiano iniziato a vuotare il sacco. Questa è l’espressione usata in campagna per commentare eventi atmosferici estremi, che corrisponde a quella cattolica: “si sta scatenando l’ira di Dio”. La situazione generale, fino all’ inizio della Pandemia, non faceva fare salti di gioia ma neppure fare scongiuri o invoglare a ricorrere agli esorcisti. I danni provocati dalla famiglia dei coronavirus sono più che ingenti anche in termini economici oltre che di perdita di vite umane: la ricchezza che si è riuscita a creare a livello globale nell’ultimo periodo è di gran ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una concentrazione di eventi negativi come quella che da tre anni sta attanagliando il mondo, poche altre volte si è presentata all’umanità nel corso dei secoli. Tanto si desume dalle testimonianze storiche dirette e indirette e si ha fondato motivo di credere che, nell’ultimo triennio, tutte le forze della natura abbiano iniziato a vuotare il sacco. Questa è l’espressione usata in campagna per commentare eventi atmosferici estremi, che corrisponde a quella cattolica: “si sta scatenando l’ira di Dio”. La situazione generale, fino all’ inizio della, non faceva fare salti di gioia ma neppure fare scongiuri o invoglare a ricorrere agli esorcisti. I danni provocati dalla famiglia dei coronavirus sono più che ingenti anche in termini economici oltre che di perdita di vite umane: la ricchezza che si è riuscita a creare a livello globale nell’ultimo periodo è di gran ...

