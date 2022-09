Pamela Prati al GF Vip, Eliana Michelazzo rompe il silenzio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Eliana Michelazzo commenta la notizia Ora non ci sono più dubbi. A poche settimane dall’inizio del GF Vip 7 è confermata la presenza di Pamela Prati. Dopo tante indiscrezioni ne abbiamo certezza ed è stata proprio lei, come vedremo in seguito, a parlarne al settimanale Chi. Chiaramente la sa partecipazione ha già attirato l’attenzione mediatica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 settembre 2022)commenta la notizia Ora non ci sono più dubbi. A poche settimane dall’inizio del GF Vip 7 è confermata la presenza di. Dopo tante indiscrezioni ne abbiamo certezza ed è stata proprio lei, come vedremo in seguito, a parlarne al settimanale Chi. Chiaramente la sa partecipazione ha già attirato l’attenzione mediatica L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Pamela Prati sarà ufficialmente una concorrente del #GFVIP. A rivelarlo lei stessa sul settimanale Chi. - trash_italiano : Secondo Fanpage, l’accordo tra Mediaset e Pamela Prati prevede la rinuncia alla causa avviata dalla showgirl. Il ca… - VitaDiLeoG : RT @raffinatissimo_: e quando faremo arrivare pamela prati in finale a maggio e il 21 marzo ci dedicherà il “buona primavera” allora cosa h… - vipponiiiiiiii : RT @granitallimone: il tassista che viene contattato di nuovo da pamela prati che in preda al manico vuole abbandonare ancora una volta il… - allesword : RT @Iperborea_: La chaotic energy di questa edizione del GF si capisce dal fatto che abbiano evitato la copertina di Sorrisi per mostrare i… -