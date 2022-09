Pamela Prati al GF VIP 7 cerca ancora l’uomo con la U maiuscola | accordo con Signorini | si al Prati Gate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 settembre 2022) E’ stata una notizia molto molto chiacchierata ieri quella che è arrivata direttamente dalla rivista Chi ( sempre più chiaro il motivo per il quale il buon Alfonso non ha reso noti i nomi dei concorrenti su Tv, sorrisi e canzoni tenendosi queste belle esclusive per la sua rivista), la partecipazione dial Grande Fratello VIP 7. E non solo per la scelta della show girl di rimettersi in gioco, dopo aver deciso, di abbandonare l’edizione che la vide protagonista per pochissime ore, con Ilary Blasi costretta a chiamare il taxi per permettere alla sarda di lasciare la casa di Cinecittà! Questa volta si chiamerà un Uber? Battutacce a parte, laha spiegato che a entrare nella casa del Grande Fratello VIP sarà una donna molto diversa da quella che abbiamo visto in passato. Il problema è che ...