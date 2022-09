Pallavolo: Mondiali, Italia-Francia 3-2, azzurri in semifinale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - L'Italia batte i campioni olimpici della Francia 3-2 (24-26, 25-21, 23-25. 25-22, 15-12) e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo in corso in Slovenia. Gli azzurri guidati da Fefe De Giorgi attendono ora la vincente del quarto di finale tra Slovenia e Ucraina. Giannelli e compagni sono riusciti a guadagnarsi un posto tra le prime quattro al mondo, dopo una dura lotta con i francesi durata cinque set tiratissimi ma per farlo hanno dovuto avere ragione di una delle favorite per la conquista del titolo iridato, un gruppo che negli ultimi anni ha collezionato: 2 World League (2015, 2017), un titolo continentale (2015), la medaglia d'oro alle Olimpiadi (2021) e una VNL (2022). La squadra guidata da Andrea Giani era a caccia dell'unico titolo che mancava in bacheca e che dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - L'batte i campioni olimpici della3-2 (24-26, 25-21, 23-25. 25-22, 15-12) e si qualifica per le semifinali del Mondiale diin corso in Slovenia. Gliguidati da Fefe De Giorgi attendono ora la vincente del quarto di finale tra Slovenia e Ucraina. Giannelli e compagni sono riusciti a guadagnarsi un posto tra le prime quattro al mondo, dopo una dura lotta con i francesi durata cinque set tiratissimi ma per farlo hanno dovuto avere ragione di una delle favorite per la conquista del titolo iridato, un gruppo che negli ultimi anni ha collezionato: 2 World League (2015, 2017), un titolo continentale (2015), la medaglia d'oro alle Olimpiadi (2021) e una VNL (2022). La squadra guidata da Andrea Giani era a caccia dell'unico titolo che mancava in bacheca e che dovrà ...

