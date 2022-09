Pallanuoto, Italia-Grecia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale Europei femminili 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto pronto per Italia-Grecia, partita valevole come semifinale degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo aver travolto le padrone di casa della Croazia ai quarti, vuole continuare a vincere per proseguire l’avventura continentale e avvicinarsi alla zona medaglie. Non sarà però facile avere la meglio contro la formazione ellenica, che ai quarti di finale ha superato nettamente Israele. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semifinale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 7 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto pronto per, partita valevole comedeglidi. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo aver travolto le padrone di casa della Croazia ai quarti, vuole continuare a vincere per proseguire l’avventura continentale e avvicinarsi alla zona medaglie. Non sarà però facile avere la meglio contro la formazione ellenica, che ai quarti di finale ha superato nettamente Israele. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 7 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

Eurosport_IT : SETTE???????????????????? ??????????? Gli Azzurri non smettono di vincere! L'Italia travolge 16-8 la Francia nei quarti di fina… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Europei, Italia in semifinale Nei quarti Francia battuta 16-8 #SkySport #Pallanuoto - Eurosport_IT : SETTEBELLO AI QUARTI! ????????? L'Italia conquista il primo posto nel girone battendo 13-8 il Montenegro! Grande pres… - settalese : RT @Eurosport_IT: SETTE???????????????????? ??????????? Gli Azzurri non smettono di vincere! L'Italia travolge 16-8 la Francia nei quarti di finale e c… - DarthPump : Pallanuoto: Europei; 16-8 a Francia, Italia in semifinale -