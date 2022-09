Pallanuoto, Europei 2022: il Setterosa va a caccia della finale, sfida alla Grecia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una finale importante manca ormai da tempo, forse da Rio 2016. Il Setterosa vuol tornare a giocarsi un titolo ed oggi va in acqua per conquistare l’ultimo atto: alle 20.30 la Nazionale italiana femminile di Pallanuoto scende in vasca in quel di Spalato nella semifinale degli Europei con la Grecia. Fino ad ora il cammino è stato perfetto per la banda di Carlo Silipo, che sembra essere rinata dopo qualche anno da dimenticare con un doppio cambio di guida tecnica. Sin dai Mondiali di Budapest (semifinale anche lì) si era visto il cambio di passo, ma in questa manifestazione continentale le azzurre sono apparse ancora più performanti con sei vittorie su sei partite giocate. Anche la compagine ellenica nel passato recente non è riuscita a conquistare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unaimportante manca ormai da tempo, forse da Rio 2016. Ilvuol tornare a giocarsi un titolo ed oggi va in acqua per conquistare l’ultimo atto: alle 20.30 la Nazionale italiana femminile discende in vasca in quel di Spalato nella semideglicon la. Fino ad ora il cammino è stato perfetto per la banda di Carlo Silipo, che sembra essere rinata dopo qualche anno da dimenticare con un doppio cambio di guida tecnica. Sin dai Mondiali di Budapest (semianche lì) si era visto il cambio di passo, ma in questa manifestazione continentale le azzurre sono apparse ancora più performanti con sei vittorie su sei partite giocate. Anche la compagine ellenica nel passato recente non è riuscita a conquistare ...

SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Europei, Italia in semifinale Nei quarti Francia battuta 16-8 #SkySport #Pallanuoto - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - zazoomblog : Calendario Europei pallanuoto femminile oggi: orari semifinali 7 settembre programma tv streaming - #Calendario… - DarthPump : Pallanuoto: Europei; 16-8 a Francia, Italia in semifinale -