Pagelle Napoli-Liverpool 4-1 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Le, ie ildi4-1, match della prima giornata di. Spalletti recupera Osimhen, Klopp preferisce Firmino a Nunez. La prima frazione di gioco è un dominio dei partenopei. Al 5? la svolta: Zielinski calcia, Milner devia col braccio e del Cerro Grande indica il dischetto. Dagli undici metri Zielinski non sbaglia. Al 18? altro rigore: van Dijk stende Osimhen in area, dagli undici metri l’ex Lille si fa ipnotizzare da Alisson. Ma non c’è la reazione dei reds. Anzi, inizia la serata horror di Gomez che si fa scippare palla da Kvaratskhelia nell’azione che porta al 2-0 di Anguissa. Al 40? si fa male Osimhen, entra Simeone che dopo 2? realizza il 3-0 su intuizione del georgiano. Non si abbassano i ritmi ad inizio ...

