Ostiamare a porte chiuse | il presidente Di Paolo | ‘Stadio aperto in passato nonostante gli abusi | mi sento truffato’

In esclusiva per "Il Corriere della Città", abbiamo il piacere di intervistare Roberto Di Paolo, presidente dell'Ostia Mare. Come sappiamo, la storica società sportiva lidense è al centro di una bagarre istituzionale sul litorale romano, accesasi con la chiusura dello stadio Anco Marzio per problemi con la documentazione del "pubblico spettacolo". presidente, anzitutto grazie per essere nostro ospite. Come mostrato dalle documentazioni del Comune di Roma, le vicissitudini dello stadio Anco Marzio hanno radici decennali. Perché ha deciso di tornare a impegnarsi nel calcio, in una piazza oggettivamente così difficile come quella dello sport romano? "Come ho scritto pochi giorni fa, con l'Ostia Mare mi lega un amore che va avanti dal 2002. Con questa squadra, vinsi un campionato di Eccellenza al primo anno di gestione. In un momento di ...

