Osimhen-Ronaldo e mercato di gennaio: cosa ha rivelato Giuntoli! (Di mercoledì 7 settembre 2022) A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Liverpool, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di prime video. Il ds del Napoli parla della nuova stella e del ritorno della squadra in Champions League. Su Kvaratskhelia ha detto “Il ragazzo è molto giovane e avrà bisogno di tempo, ma sta già dando molto alla squadra. Noi lo seguivamo da molto tempo e avrà modo di dimostrare le sue qualità”. Cristiano Giuntoli ai microfoni di prime video Sul ritorno degli azzurri nell’Europa che conta ha poi aggiunto: “Sono molto contento di tornare in questa manifestazione dopo due anni, per il Napoli, per la città e per tutti i tifosi. Dobbiamo curare tutti i dettagli e avere molta attenzione”. Ai microfoni di infinity, il ds del Napoli aveva detto: “Il calcio inglese è un calcio molto intenso, per fare risultato dobbiamo essere intensi come loro. Non abbiamo mai parlato veramente ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Liverpool, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di prime video. Il ds del Napoli parla della nuova stella e del ritorno della squadra in Champions League. Su Kvaratskhelia ha detto “Il ragazzo è molto giovane e avrà bisogno di tempo, ma sta già dando molto alla squadra. Noi lo seguivamo da molto tempo e avrà modo di dimostrare le sue qualità”. Cristiano Giuntoli ai microfoni di prime video Sul ritorno degli azzurri nell’Europa che conta ha poi aggiunto: “Sono molto contento di tornare in questa manifestazione dopo due anni, per il Napoli, per la città e per tutti i tifosi. Dobbiamo curare tutti i dettagli e avere molta attenzione”. Ai microfoni di infinity, il ds del Napoli aveva detto: “Il calcio inglese è un calcio molto intenso, per fare risultato dobbiamo essere intensi come loro. Non abbiamo mai parlato veramente ...

realvarriale : La narrazione fatta da molti organi d'informazione della vicenda #Ronaldo #Osimhen, rivelatasi una bufala clamoro… - junews24com : Spalletti ammette: «Ronaldo? Un po' lo avevo sognato, ma...» - - sportface2016 : #Napoli, #Spalletti: “#CristianoRonaldo? Un po’ lo avevo sognato, ma non mi sarei privato di #Osimhen” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Napoli, Spalletti: 'Per affrontare il Liverpool ci vorrà freschezza mentale, Ronaldo? L'ho sognato al fia… - NapoliceI : Prime Video, Spalletti: “Ronaldo lo sognavo in coppia con Osimhen. Liverpool? Spero che il Napoli sia pericoloso”… -