Oscar Farinetti a TPI | “Ora lo Stato intervenga sulle bollette Da Eataly + 400% per caro energia”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Abbiamo avuto aumenti didel 300-rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Il governo attuale deve intervenire, non possiamo aspettare che si formi il prossimo. Queste decisioni vanno prese immediatamente, bisogna fermare la campagna elettorale, che si riuniscano ora, non possiamo più averecosì, ci sono rischi per l’economia e per migliaia di posti di lavoro. Sono sicuro che già in settimana succederà qualcosa”., il patron dell’impero dell’enograstronomia d’eccellenza, parla in un’intervista esclusiva concessa a TPI e si dice ottimista ma realista sule il futuro del Paese alle prese conalle stelle. Solo per il terziario la spesa in...