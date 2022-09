Ora legale per sempre in Italia: da quando? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ora legale per sempre in Italia, tutto l’anno: non bisognerebbe più spostare le lancette degli orologi, né a fine marzo, né a fine ottobre, diremmo addio all’ora solare e avremo per sempre un’ora di luce in più. Tutto questo potrebbe avere ripercussioni positive anche sul risparmio energetico: non è un caso che proprio in questo periodo, in cui si parla molto di razionamento del gas e dell’energia, è stata lanciata una proposta dalla SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) che riguarda proprio il mantenimento dell’ora legale per sempre. Anche la Terna, prima del conflitto tra Russia e Ucraina, aveva fatto delle stime rassicuranti sulle conseguenze di un’ora legale permanente. Ora legale permanente in Italia: ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oraperin, tutto l’anno: non bisognerebbe più spostare le lancette degli orologi, né a fine marzo, né a fine ottobre, diremmo addio all’ora solare e avremo perun’ora di luce in più. Tutto questo potrebbe avere ripercussioni positive anche sul risparmio energetico: non è un caso che proprio in questo periodo, in cui si parla molto di razionamento del gas e dell’energia, è stata lanciata una proposta dalla SIMA (Societàna di Medicina Ambientale) che riguarda proprio il mantenimento dell’oraper. Anche la Terna, prima del conflitto tra Russia e Ucraina, aveva fatto delle stime rassicuranti sulle conseguenze di un’orapermanente. Orapermanente in: ...

