“Ora basta!”. La Lega tuona contro Letta: l'aiutino esterno e la fantasia dilagante (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Lega risponde con un fronte compatto alle accuse di Enrico Letta. Erika Stefani, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti, ministri del Carroccio, si sono rivolti al segretario del Pd che ha puntato il dito contro Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: “Letta è troppo nervoso, si dia una calmata. Farebbe meglio a parlare di problemi concreti della gente e non di sceneggiature di fantasia. Le elezioni si vincono con le proprie idee e non sperando in qualche aiutino esterno”. Oltre ai titolari dei dicasteri nel governo Draghi anche i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, si sono soffermati sul numero uno dem: “Con che coraggio parla Letta? È l'unico che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Larisponde con un fronte compatto alle accuse di Enrico. Erika Stefani, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti, ministri del Carroccio, si sono rivolti al segretario del Pd che ha puntato il ditoMatteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: “è troppo nervoso, si dia una calmata. Farebbe meglio a parlare di problemi concreti della gente e non di sceneggiature di. Le elezioni si vincono con le proprie idee e non sperando in qualche”. Oltre ai titolari dei dicasteri nel governo Draghi anche i capigruppo di Camera e Senato della, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, si sono soffermati sul numero uno dem: “Con che coraggio parla? È l'unico che ...

