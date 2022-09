Opportunità per aspiranti imprenditori, a Pannarano riapre lo sportello di Futuridea (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la pausa di agosto lunedì 12 settembre alle ore 16.00 riapre presso il Comune di Pannarano lo sportello di assistenza, avvio e consolidamento di attività di impresa. Lo sportello è gestito da Futuridea, in quanto ente accreditato per Invitalia e per l’Ente Nazionale del Microcredito, ed ha lo scopo di fornire accompagnamento gratuito a chiunque fosse interessato agli strumenti di avvio e consolidamento di attività di impresa. “Sarà un momento divulgativo e di orientamento sul lavoro, l’autoimpiego e l’imprenditorialità per la misura Resto al Sud – scrivono da Futuridea – e questa intesa è di rilevante interesse sia per il Comune di Pannarano che per Futuridea e punta ad una partecipazione congiunta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la pausa di agosto lunedì 12 settembre alle ore 16.00presso il Comune dilodi assistenza, avvio e consolidamento di attività di impresa. Loè gestito da, in quanto ente accreditato per Invitalia e per l’Ente Nazionale del Microcredito, ed ha lo scopo di fornire accompagnamento gratuito a chiunque fosse interessato agli strumenti di avvio e consolidamento di attività di impresa. “Sarà un momento divulgativo e di orientamento sul lavoro, l’autoimpiego e l’alità per la misura Resto al Sud – scrivono da– e questa intesa è di rilevante interesse sia per il Comune diche pere punta ad una partecipazione congiunta ...

