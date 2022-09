Operazioni sotto copertura. 007 italiani verso la svolta? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come Guillaume Debailly, nome in codice Malotru, il protagonista di Le Bureau, che all’inizio della serie televisiva rientra in Francia dopo sei anni in Siria passati a tessere relazioni con l’establishment locale indossando i panni del professor Paul Lefebvre. O come Maria Adela Kuhfeldt Rivera, il nome che compariva sui documenti falsi della spia russa inseritasi nei circoli mondani di Napoli per tentare poi di infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense. Funzionari dell’intelligence infiltrati e/o sotto copertura, che possono rimanere inattivi anche anni per poi essere attivati quando il loro livello di inserimento nella società è ritenuto adeguato. Si tratta di penetrazione informativa, quella che il Glossario intelligence publicato tre anni fa dai Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica definisce ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come Guillaume Debailly, nome in codice Malotru, il protagonista di Le Bureau, che all’inizio della serie televisiva rientra in Francia dopo sei anni in Siria passati a tessere relazioni con l’establishment locale indossando i panni del professor Paul Lefebvre. O come Maria Adela Kuhfeldt Rivera, il nome che compariva sui documenti falsi della spia russa inseritasi nei circoli mondani di Napoli per tentare poi di infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense. Funzionari dell’intelligence infiltrati e/o, che possono rimanere inattivi anche anni per poi essere attivati quando il loro livello di inserimento nella società è ritenuto adeguato. Si tratta di penetrazione informativa, quella che il Glossario intelligence publicato tre anni fa dai Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica definisce ...

