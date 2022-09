Nuovo progetto per Jessica Selassié: ecco dove la vedremo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jessica Selassié attraverso le pagine di Chi magazine ha presentato il suo Nuovo progetto Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip, tra qualche giorno realizzerà una sua passione. La princess che ha stregato tutti con la sua simpatia, la sua bellezza e il suo charme condurrà un programma dedicato alla cucina, sua grande passione. Nella casa di Cinecittà ha condiviso la passione per il food con un altro grande protagonista, l’affascinate Barù Gaetani. I due hanno stretto un bel legame dentro il loft di Cinecittà. Jess più volte si è dichiarata ma Barù ha alzato un muro: non ha voluto vivere la storia d’amore con la principessa etiope. Tra loro, tuttavia, si è instaurato un bel rapporto d’amicizia. Leggi anche–> Torna Verissimo e anticipa Il Gf Vip: gli ospiti di Silvia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)attraverso le pagine di Chi magazine ha presentato il suo, vincitrice del Grande Fratello Vip, tra qualche giorno realizzerà una sua passione. La princess che ha stregato tutti con la sua simpatia, la sua bellezza e il suo charme condurrà un programma dedicato alla cucina, sua grande passione. Nella casa di Cinecittà ha condiviso la passione per il food con un altro grande protagonista, l’affascinate Barù Gaetani. I due hanno stretto un bel legame dentro il loft di Cinecittà. Jess più volte si è dichiarata ma Barù ha alzato un muro: non ha voluto vivere la storia d’amore con la principessa etiope. Tra loro, tuttavia, si è instaurato un bel rapporto d’amicizia. Leggi anche–> Torna Verissimo e anticipa Il Gf Vip: gli ospiti di Silvia ...

