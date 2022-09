Nuove rivelazioni sulle nozze fake, cosa dirà Pamela Prati al Gf Vip (Di mercoledì 7 settembre 2022) Potrebbe parlare anche di Mark Caltagirone e riaprire il caso. Una vicenda che qualche anno fa lasciò tutti con il fiato sospeso, Pamela Prati adesso arriva al Gf vip con tanti buoni propositi. Ad esempio, raccontare quello che è accaduto quando avrebbe dovuto sposare un tale Mark Caltagirone: uomo mai esistito. Lei si è sempre difesa dicendo di essere stata "incastrata" da qualcuno che avrebbe giocato con i suoi sentimenti. Ma il pubblico a casa, che la conosce da anni, ha capito ben poco. "Perché ho accettato? Perché il GFVip ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d'accordo con tutti”, dice al settimanale Chi, “cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al GF Vip, sono cambiata”. E ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Potrebbe parlare anche di Mark Caltagirone e riaprire il caso. Una vicenda che qualche anno fa lasciò tutti con il fiato sospeso,adesso arriva al Gf vip con tanti buoni propositi. Ad esempio, raccontare quello che è accaduto quando avrebbe dovuto sposare un tale Mark Caltagirone: uomo mai esistito. Lei si è sempre difesa dicendo di essere stata "incastrata" da qualcuno che avrebbe giocato con i suoi sentimenti. Ma il pubblico a casa, che la conosce da anni, ha capito ben poco. "Perché ho accettato? Perché il GFVip ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d'accordo con tutti”, dice al settimanale Chi, “cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al GF Vip, sono cambiata”. E ...

tempoweb : Nuove rivelazioni sulle nozze fake, cosa dirà #PamelaPrati al #GfVip #tv #7settembre #iltempoquotidiano… - CatarroEnrico : @kyuzo68 @LelikEmanuele @Michele_Arnese @Alessio30109964 Segua l'account del più grande tiratope vivente e stratega… - napolista : #Pogba ha pagato uno stregone non per #Mbappé, ma per un’associazione umanitaria Franceinfo riporta nuove rivelazi… -