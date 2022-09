Nuova illuminazione pubblica per Nettuno: al via gli interventi da 500mila euro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nettuno – Un intervento per 500mila euro per realizzare nuovi tratti di illuminazione pubblica nella Città di Nettuno. “Il progetto – spiega l’Amministrazione – prevede, tra l’altro, l’installazione di nuovi apparecchi luminosi a led che permetterà di ottenere una notevole riduzione dei consumi ed un risparmio dei costi. I quartieri interessati dal progetto sono: Sandalo, Cadolino, Zucchetti, Pocacqua, Cadolino, Santa Barbara oltre le zone di Scacciapensieri, via Scipione Borghese, Parco Palatucci, Ponserico, Spino Bianco e il centro urbano. La realizzazione dei tratti di illuminazione pubblica sarà comprensiva di nuove dorsali in scavo con cavidotti, linee di alimentazione e quadri elettrici”. “Gli interventi – dichiara il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022)– Un intervento perper realizzare nuovi tratti dinella Città di. “Il progetto – spiega l’Amministrazione – prevede, tra l’altro, l’installazione di nuovi apparecchi luminosi a led che permetterà di ottenere una notevole riduzione dei consumi ed un risparmio dei costi. I quartieri interessati dal progetto sono: Sandalo, Cadolino, Zucchetti, Pocacqua, Cadolino, Santa Barbara oltre le zone di Scacciapensieri, via Scipione Borghese, Parco Palatucci, Ponserico, Spino Bianco e il centro urbano. La realizzazione dei tratti disarà comprensiva di nuove dorsali in scavo con cavidotti, linee di alimentazione e quadri elettrici”. “Gli– dichiara il ...

