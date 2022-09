Notte d'incanto al Maradona: il Napoli travolge il Liverpool! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Srata d'incanto al Maradona. Il Napoli travolge il Liverpool per 4-1. Prestazione da applausi della squadra di Spalletti, che supera i Reds dominando all'esordio nel gruppo A di Champions. Palo di Osimhen dopo pochi secondi e vantaggio di Zielinski, che si procura e trasforma il rigore. Altro penalty per il Napoli, ma Alisson salva sul nigeriano. Raddoppia Anguissa alla mezz'ora, infortunio muscolare per Osimhen: dentro Simeone che fa tris su assist di Kvaratskhelia. Dopo l'intervallo si ripete Zielinski, accorcia Diaz ma non può bastare a Klopp che incassa il poker Napoli Liverpool 4-1: tabellino Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera (74? Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (74? Elmas); Politano (56? Lozano), Osimhen (40? Simeone), ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Srata d'al. Ilil Liverpool per 4-1. Prestazione da applausi della squadra di Spalletti, che supera i Reds dominando all'esordio nel gruppo A di Champions. Palo di Osimhen dopo pochi secondi e vantaggio di Zielinski, che si procura e trasforma il rigore. Altro penalty per il, ma Alisson salva sul nigeriano. Raddoppia Anguissa alla mezz'ora, infortunio muscolare per Osimhen: dentro Simeone che fa tris su assist di Kvaratskhelia. Dopo l'intervallo si ripete Zielinski, accorcia Diaz ma non può bastare a Klopp che incassa il pokerLiverpool 4-1: tabellino(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera (74? Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (74? Elmas); Politano (56? Lozano), Osimhen (40? Simeone), ...

