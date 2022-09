Non solo il Bologna su Ranieri: un altro club di Serie A ci pensa! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Claudio Ranieri potrebbe tornare molto presto in Serie A. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, il Bologna ci sta pensando seriamente, ma a quanto pare non è l’unico club a volerlo. Nel corso delle ultime ore, infatti, stando alle ultime di Sky Sport un altro club italiano starebbe pensando in maniera concreta a Claudio Ranieri. Monza Berlusconi Ranieri La squadra interessata sarebbe il Monza di Silvio Berlusconi che, negli ultimi giorni, ha cominciato a prendere in considerazione l’ipotesi di esonerare l’attuale tecnico, Giovanni Stroppa. In caso di risultati negativi nelle prossime partite, il Monza potrebbe fare sul serio per riportare in Italia Claudio Ranieri. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Claudiopotrebbe tornare molto presto inA. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, ilci sta pensando seriamente, ma a quanto pare non è l’unicoa volerlo. Nel corso delle ultime ore, infatti, stando alle ultime di Sky Sport unitaliano starebbe pensando in maniera concreta a Claudio. Monza BerlusconiLa squadra interessata sarebbe il Monza di Silvio Berlusconi che, negli ultimi giorni, ha cominciato a prendere in considerazione l’ipotesi di esonerare l’attuale tecnico, Giovanni Stroppa. In caso di risultati negativi nelle prossime partite, il Monza potrebbe fare sul serio per riportare in Italia Claudio. Nicola Morisco

