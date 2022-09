Non solo Crimes of the Future: 5 terrificanti film futuristici da recuperare (Di mercoledì 7 settembre 2022) In occasione dell'uscita di Crimes of the Future, ecco alcune pellicole che uniscono la fantascienza all'orrore più profondo. Crimes of the Future, il recente lungometraggio di David Cronenberg (La zona morta, La promessa dell'assassino), presentato a maggio al Festival di Cannes 2022 e da poco nelle sale italiane, segna un importante traguardo nella filmografia dell'apprezzato autore. Il film-maker, infatti, dopo aver esplorato attentamente il thriller e il dramma con i suoi ultimi lavori, torna al suo amato body horror, un genere che unisce terrificanti suggestioni corporali di stampo orrorifico inserite in una dimensione fantascientifica. L'ibridazione di questi due linguaggi cinematografici è un'accoppiata fortunata, ampiamente esplorata dallo stesso Cronenberg, che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022) In occasione dell'uscita diof the, ecco alcune pellicole che uniscono la fantascienza all'orrore più profondo.of the, il recente lungometraggio di David Cronenberg (La zona morta, La promessa dell'assassino), presentato a maggio al Festival di Cannes 2022 e da poco nelle sale italiane, segna un importante traguardo nellaografia dell'apprezzato autore. Il-maker, infatti, dopo aver esplorato attentamente il thriller e il dramma con i suoi ultimi lavori, torna al suo amato body horror, un genere che uniscesuggestioni corporali di stampo orrorifico inserite in una dimensione fantascientifica. L'ibridazione di questi due linguaggi cinematografici è un'accoppiata fortunata, ampiamente esplorata dallo stesso Cronenberg, che ...

GianlucaVasto : L'Occhio della Tigre vede svanire numerosi seggi al Sud Italia (sondaggio odierno Ultimora): non solo il #pd è dato… - pdnetwork : Da una parte c’è la #destra e dall’altra ci siamo solo noi: chi racconta una cosa diversa sta raccontando una cosa… - lauraboldrini : Gli attacchi di Conte e IV a @EnricoLetta non riescono a cancellare un dato di realtà: solo il Pd può competere nei… - Spina3Spina : @janavel7 caro JJR, voglio sperare che Salvini sia solo fra i più inadeguati uomini politici dell'ultimo 50ennio. s… - Giovann00341278 : RT @Mosquitas77: Caro Letta se perderai male le elezioni, puoi solo dare colpa a te stesso. Non cercare altri colpevoli, che vista la tua o… -