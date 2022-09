Noce del Bleggio protagonista sulla rivista Plants: ecco perchè (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pubblicati i risultati del progetto NoBle condotto da FEM (Fondazione Edmund Mach) e finanziato dalla Fondazione Caritro La carta di identità della Noce del Bleggio protagonista sulla rivista Plants Grazie alla Fondazione Edmund Mach la Noce del Bleggio ha oggi una carta di identità che ne identifica i caratteri distintivi, gli aspetti nutrizionali e salutistici. Una attestazione di unicità che costituisce un passo importante per la sua valorizzazione. Il lavoro di ricerca NoBle, finanziato dalla Fondazione Caritro, è stato pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Plants. Il progetto NoBle si è concentrato sulle varietà Bleggiana e Blegette, tipiche dell’altopiano del ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pubblicati i risultati del progetto NoBle condotto da FEM (Fondazione Edmund Mach) e finanziato dalla Fondazione Caritro La carta di identità delladelGrazie alla Fondazione Edmund Mach ladelha oggi una carta di identità che ne identifica i caratteri distintivi, gli aspetti nutrizionali e salutistici. Una attestazione di unicità che costituisce un passo importante per la sua valorizzazione. Il lavoro di ricerca NoBle, finanziato dalla Fondazione Caritro, è stato pubblicato recentementescientifica. Il progetto NoBle si è concentrato sulle varietà Bleggiana e Blegette, tipiche dell’altopiano del ...

