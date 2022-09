L'HuffPost

However, this disenchantment indicates that in the future, people might be unwilling tosince ...crisis may be an opportunity for dialogue with al - Sadr "Tehran will be the loser of a civil...... the incentives to prevent all - outfrom damaging the status quo remain in place on all sides. ...the Pakistan Tehreek - e - Insaf (PTI) " was ousted on April the 10th with a no - confidence... No War, No Vote. Conte s'imbuca al festival pacifista per far voti: con magri risultati (di G. Cerami) L'avvocato sabato sarà a Coltano, Pisa, per protestare contro l'ampliamento della base militare. Lì troverà il movimento No-base che terrà il suo festival ...A fugitive Russian paratrooper who published a book online denouncing his government and military is seeking refuge in France ...