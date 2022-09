No! L’astronauta Buzz Aldrin non ha ammesso che non siamo mai stati sulla Luna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 2 settembre 2022 circola un video dove una bambina intervista L’astronauta americano Buzz Aldrin in merito ai viaggi sulla Luna. Secondo la narrazione proposta dal video, la bambina domanda a Buzz il motivo che ci ha portato a non tornare più sulla Luna ottenendo questa risposta: «Perché non ci siamo mai stati». Il video, in realtà, risulta manipolato in maniera tale da alterare la risposta originale alimentando le teorie del complotto sull’alLunaggio. Per chi ha fretta Una vecchia intervista rilasciata da Buzz Aldrin viene diffusa per sostenere che non siamo mai stati sulla Luna. Il video ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 2 settembre 2022 circola un video dove una bambina intervistaamericanoin merito ai viaggi. Secondo la narrazione proposta dal video, la bambina domanda ail motivo che ci ha portato a non tornare piùottenendo questa risposta: «Perché non cimai». Il video, in realtà, risulta manipolato in maniera tale da alterare la risposta originale alimentando le teorie del complotto sull’alggio. Per chi ha fretta Una vecchia intervista rilasciata daviene diffusa per sostenere che nonmai. Il video ...

