No | il Pd non ha proposto una legge per «far accettare la pedofilia»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet in cui si: «Il PD sta tentando di farlacome una “possibilità” di relazione tra persone e di rendere reato la discriminazione di un pedofilo». Il testo è accompagnato da un’immagine che mostra l’emendamento 1.5 presentato in Senato durante la discussione del disegno din.1052 intitolato «Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia». Nello screenshot è evidenziata una parte in cui siche si propone di punire chi propaga idee tese a ledere «l’incolumità, la dignità e il decoro di persone che manifestino anche solo apertamente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili». Si tratta di ...

FiscoOggi

Uno stile di guida attento consente di risparmiare, nell'esempio, circa 1,59 litri di ... Rispettare i limiti di velocità è importantesolo per questioni di sicurezza. In questo modo, ...E la mamma, guardandoli in video, quando si preoccupava ditrovare un fidanzato le ripeteva ...della storica coppia della musica italiana che - grazie allo strategico primissimo piano... Non occorre la presenza del titolare per gli accessi presso la società La Società italiana di Medicina generale e delle Cure primarie (Simg) interviene nel dibattito pubblico suggerendo attraverso alcuni punti fondamentali quali possano essere gli obiettivi e gli ...Proposta di lavoro indecente a Napoli: pubblica un annuncio per segretaria ma in realtà cerca una “accompagnatrice” (escort).