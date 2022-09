New York Fashion Week primavera-estate 2023, tutto ciò che dobbiamo aspettarci (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalle celebrazioni per l'anniversario dell'iconica Baguette di Fendi al debutto dei nuovi talenti, ecco gli highlights da non perdere in occasione della prima settimana della moda per la primavera/estate 2023 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalle celebrazioni per l'anniversario dell'iconica Baguette di Fendi al debutto dei nuovi talenti, ecco gli highlights da non perdere in occasione della prima settimana della moda per la

angelomangiante : Per la prima volta nella storia due ragazzi italiani nei quarti di finale a New York. Uno Slam da favola. Fantast… - Eurosport_IT : Tra New York e il resto del mondo, pensi che ci sia davvero qualcuno che voglia dormire quando sei in campo? ????????… - FiorinoLuca : Quarti di finale maschili ?? Berrettini vs Ruud ?? Kyrgios vs Khachanov ?? Rublev vs Tiafoe ?? Sinner vs Alcaraz… - ailinon80 : RT @Gianl1974: 1/3 Nessuna azione militare vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhya - Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha fa… - olgatuleninova : RT @olgatuleninova: Pieter Bruegel The Elder (il Vecchio) I mietitori “The harvesters” (1565). - Metropolitan Museum of Art,New York - http… -