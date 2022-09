“Nelle tue scarpe” | fuori il nuovo singolo di Giorgio Mannucci

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 9 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “tue” (Blackcandy Produzioni), ildi. “tue” è stata scritta a quattro mani con Ale Bavo, produttore artistico torinese con cuicollabora da molto tempo. Il brano racconta ciò che avvenne dopo l’alluvione di Livorno nel settembre del 2017, un tragico evento che colpì la città toscana provocando morti e danni incalcolabili alle abitazioni. La popolazione, in un momento di forte tragedia, si compattò spinta dal desiderio comune di rimettere tutto in ordine e di regalare animo e speranza a chi era stato colpito dall’inondazione. Spiega l’artista a proposito del ...

archiettoliber : @AlfioKrancic Caro Krancic torna a @LegaSalvini eri molto molto più efficace nelle tue vignette - Mercurimc : RT @nicotera70: Voglio sfiorare la tua anima con i miei pensieri, comunicare al vento il mio perdermi nelle tue attenzioni?? #buonanotte… - FrazzettaAldo : @carla2y Bellissima ti vorrei trombare e infilartelo nelle tue bellissime tette morbide - arminstizio : La cosa più bella? Sapere che la mia ragazza mi appoggia e mi dà consigli. A mio avviso, sapere che la persona che… - fairyjiminw : @dd_ntb dai su su, credo nelle tue potenzialità, poche, ma buone -

IlMohicano_MilanoSound

... affinché i cambiamenti ti aiutinofondazioni familiari. Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) " Oggi è un giorno importante per garantire che leparole siano sempre pratiche e intense. Il ...... una giornata positiva in cui potrai mostrare lecapacità e brillare davanti a chi ti circonda, ...(22 dicembre - 20 gennaio) " Una buonissima giornata ti aspetta sul lavoro e indirettamente... Con 'Nelle tue scarpe' Giorgio Mannucci ricorda l'alluvione di Livorno del 2017 Dal 9 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in streaming “Nelle tue scarpe” , il nuovo singolo di Giorgio Mannucci.ROMA, 07 SET - Nuovi bombardamenti russi sulla città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Lo riferisce il sindaco in esilio Dmytro Orlov ...