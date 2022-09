“Nelle tue scarpe”: fuori il nuovo singolo di Giorgio Mannucci (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 9 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Nelle tue scarpe” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di Giorgio Mannucci. “Nelle tue scarpe” è stata scritta a quattro mani con Ale Bavo, produttore artistico torinese con cui Mannucci collabora da molto tempo. Il brano racconta ciò che avvenne dopo l’alluvione di Livorno nel settembre del 2017, un tragico evento che colpì la città toscana provocando morti e danni incalcolabili alle abitazioni. La popolazione, in un momento di forte tragedia, si compattò spinta dal desiderio comune di rimettere tutto in ordine e di regalare animo e speranza a chi era stato colpito dall’inondazione. Spiega l’artista a proposito del ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 9 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “tue” (Blackcandy Produzioni), ildi. “tue” è stata scritta a quattro mani con Ale Bavo, produttore artistico torinese con cuicollabora da molto tempo. Il brano racconta ciò che avvenne dopo l’alluvione di Livorno nel settembre del 2017, un tragico evento che colpì la città toscana provocando morti e danni incalcolabili alle abitazioni. La popolazione, in un momento di forte tragedia, si compattò spinta dal desiderio comune di rimettere tutto in ordine e di regalare animo e speranza a chi era stato colpito dall’inondazione. Spiega l’artista a proposito del ...

