Nel cast di “Mamma Mia!” anche Clayton Norcross per il nuovo tour italiano con Luca Ward e Sergio Muniz (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – Romantico, appassionante, ‘profumato’ di mare e di sole e… sempre più ‘beautiful’. Dopo i ripetuti sold out del tour anche in questa incredibile stagione estiva, “Mamma Mia!”, il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba, è pronto a ripartire per un nuovo, atteso tour italiano che porterà con sé un’importante novità. L’autunno segna infatti l’ingresso nel cast di Clayton Norcross: l’amatissimo Thorne della celebre soap Beautiful riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due ‘storici’ protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. La partenza della tournée 2022-2023 è prevista il ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – Romantico, appassionante, ‘profumato’ di mare e di sole e… sempre più ‘beautiful’. Dopo i ripetuti sold out delin questa incredibile stagione estiva, “”, il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba, è pronto a ripartire per un, attesoche porterà con sé un’importante novità. L’autunno segna infatti l’ingresso neldi: l’amatissimo Thorne della celebre soap Beautiful riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due ‘storici’ protagonisti,. La partenza dellanée 2022-2023 è prevista il ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 | Day By Day 6 Nel Day 6 di #Venezia79 la folla festante per l’arrivo di #HarryStyles,… - WeCinema : Gran ritorno a Venezia per #MartinMcDonagh che gareggia con 'The Banshees of Inisherin', un film strano e ironico a… - WeCinema : I riflettori sono puntati su di loro... ?? #HarryStyles e #FlorencePugh sono i protagonisti di #DontWorryDarling e s… - Lopinionista : Nel cast di 'Mamma Mia!' anche Clayton Norcross per il nuovo tour italiano con Luca Ward e Sergio Muniz… - illubot3 : Catherine Keener nel cast di Joker: Folie à Deux – Lo Spazio Bianco - Lo Spazio Bianco: -