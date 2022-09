Nasce il governo Truss: chi sono i fedelissimi del nuovo premier britannico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fuori l’avversario delle primarie Rishi Sunak e fuori buona parte degli altri “frondisti” che si erano dimessi per affondare il governo di Boris Johnson a luglio: Liz Truss ha varato il suo esecutivo, insediandosi come quarto premier britannico negli ultimi sei anni, scegliendo ministri di primo rango tra i fedelissimi del Partito Conservatore, promuovendoli spesso da ruoli di secondo piano, e compiendo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fuori l’avversario delle primarie Rishi Sunak e fuori buona parte degli altri “frondisti” che si erano dimessi per affondare ildi Boris Johnson a luglio: Lizha varato il suo esecutivo, insediandosi come quartonegli ultimi sei anni, scegliendo ministri di primo rango tra idel Partito Conservatore, promuovendoli spesso da ruoli di secondo piano, e compiendo InsideOver.

