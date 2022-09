Nasce il Genoa Cricket and Football Club – 7 settembre 1893 – VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre 1893 Nasce ufficialmente la prima società calcistica italiana: si tratta del Genoa Cricket and Football Club Oggi si fa la storia. E la storia del calcio italiano, nel lontano 7 settembre 1893, si è effettivamente fatta. Con la nascita del Genoa Cricket and Football Club, la più longeva fra le società italiane in attività. Un sodalizio, quello rossoblù, capace all’albeggiare del pallone in Italia di sommare – a cavallo tra l’800 e il 900 – buona parte dei 9 scudetti attualmente in bacheca. Il primo fu conquistato proprio nel 1893, quando il campionato durava un giorno soltanto e le squadre partecipanti erano appena quattro. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7ufficialmente la prima società calcistica italiana: si tratta delandOggi si fa la storia. E la storia del calcio italiano, nel lontano 7, si è effettivamente fatta. Con la nascita deland, la più longeva fra le società italiane in attività. Un sodalizio, quello rossoblù, capace all’albeggiare del pallone in Italia di sommare – a cavallo tra l’800 e il 900 – buona parte dei 9 scudetti attualmente in bacheca. Il primo fu conquistato proprio nel, quando il campionato durava un giorno soltanto e le squadre partecipanti erano appena quattro. ...

