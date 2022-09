Napoli, Simeone: “Sognavo questo gol da quando avevo 14 anni, ho faticato tanto per arrivare fino a qui” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “avevo 14 anni, il mio sogno è sempre stato giocare la Champions League, fin dall’inizio. Dodici anni dopo sono qua. Ho fatto questo tatuaggio (la Coppa, sul polso ndr) perché avevo il sogno di arrivare fin qui, fare un gol e baciare questo pallone. E’ stato emozionante. Ogni volta che vedevo questo tatuaggio da piccolo Sognavo questo momento. Sono emozionato, ho lavorato tanto per arrivare qua e adesso sono qua”. Così Giovanni Simeone, intervistato da Amazon Prime al termine di Napoli-Liverpool, in cui il ‘Cholito’ ha segnato il terzo gol dei suoi tre minuti dopo essere subentrato a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “14, il mio sogno è sempre stato giocare la Champions League, fin dall’inizio. Dodicidopo sono qua. Ho fattotatuaggio (la Coppa, sul polso ndr) perchéil sogno difin qui, fare un gol e baciarepallone. E’ stato emozionante. Ogni volta che vedevotatuaggio da piccolomomento. Sono emozionato, ho lavoratoperqua e adesso sono qua”. Così Giov, intervistato da Amazon Prime al termine di-Liverpool, in cui il ‘Cholito’ ha segnato il terzo gol dei suoi tre minuti dopo essere subentrato a ...

