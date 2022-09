Napoli, Rrahmani: 'Koulibaly era forte, ma Kim ha le stesse qualità" VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions League contro il Liverpool: "L'importante er... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il difensore delAmirha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions League contro il Liverpool: "L'importante er...

Torrechannelit : Napoli – Liverpool 4-1: le parole di Rrahmani dalla mixed zone del Maradona [VIDEO] - cmdotcom : #Napoli, #Rrahmani: '#Koulibaly era forte, ma #Kim ha le stesse qualità' VIDEO - GoalItalia : 'Il miglior Napoli? No, lo scorso anno abbiamo giocato delle grandi partite' ???? 'Rrahmani e Kim sono stati mostruo… - sonomeryy : RT @Rrahmanerica: Qui per ricordare che oggi contro il LIVERPOOL il Napoli schierava in campo esordienti: Amir Rrahmani, Kim Minjae, Mathia… - Fagottosauro : RT @Rrahmanerica: Qui per ricordare che oggi contro il LIVERPOOL il Napoli schierava in campo esordienti: Amir Rrahmani, Kim Minjae, Mathia… -