Napoli, Osimhen freme per affrontare il Liverpool: stamattina provino decisivo (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’infortunio di Osimhen non dovrebbe preoccupare in vista del Liverpool: questa mattina provino decisivo per l’attaccante del Napoli In vista del big match di Champions League di questa sera contro il Liverpool, il Napoli è col fiato sospeso per le condizioni di Victor Osimhen. Ma come riportato dal Corriere dello Sport, per il nigeriano non dovrebbe essere nulla di preoccupante e dovrebbe essere regolarmente in campo contro i Reds. L’attaccante freme per giocare contro il Liverpool e non vedrebbe l’ora di scendere in campo. stamattina svolgerà un provino decisivo, ma non dovrebbero esserci problemi per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’infortunio dinon dovrebbe preoccupare in vista del: questa mattinaper l’attaccante delIn vista del big match di Champions League di questa sera contro il, ilè col fiato sospeso per le condizioni di Victor. Ma come riportato dal Corriere dello Sport, per il nigeriano non dovrebbe essere nulla di preoccupante e dovrebbe essere regolarmente in campo contro i Reds. L’attaccanteper giocare contro ile non vedrebbe l’ora di scendere in campo.svolgerà un, ma non dovrebbero esserci problemi per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

borghi_claudio : @DConservatore Ma non solo! Ricordate che il collegio di Di Maio è uno dei tre che compongono il plurinominale di s… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - antonio_gaito : Con questo xG (gol attesi in base all’indice di pericolosità) di solito si fanno 2 gol. Il #Napoli ha creato molto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, c'è fiducia per il recupero di Osimhen, ma Spalletti agirà con cautela - apetrazzuolo : CDM - Napoli, c'è fiducia per il recupero di Osimhen, ma Spalletti agirà con cautela -