Napoli | Mertens torna in città con il figlio Ciro nel giorno della sfida al Liverpool FOTO

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Driesto a. Con in braccio il, chiamato così in onore di tutta lapartenopea, il belga, che adesso gioca in Turchia, non è voluto mancare nel capoluogo campano, ormai la sua seconda casa, nelin cui gli azzurri esordiranno in Champions League nella supercontro il. Di seguito ecco lascattata dalla moglie che mostra il giocatore e ilaffacciati sul mare napoletano. SportFace.

Dries, il belga napoletano, è tornato nella sua città. Libero da impegni europei col suo club, il Galatasaray (che per contratto deve pagargli diversi voli l'anno da e per), l'ex ...Conto alla rovescia per la sfida delle 21 di Champions League. Il belga tra i 55 mila ... Mertens forse allo stadio per Napoli-Liverpool Dries Mertens è tornato a Napoli. Con in braccio il figlio Ciro, chiamato così in onore di tutta la città partenopea, il belga, che adesso gioca in Turchia, non è voluto mancare nel capoluogo campano, ...