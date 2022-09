Napoli-Liverpool stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Napoli-Liverpool, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Gli uomini di Luciano Spalletti ospitano la finalista uscente della competizione e anche quest’anno tra le maggiori candidate ad arrivare fino in fondo. Calcio d’inizio oggi, mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Non è prevista alcuna diretta in chiaro. IL PROGRAMMA I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della. Gli uomini di Luciano Spalletti ospitano la finalista uscente della competizione e anche quest’anno tra le maggiori candidate ad arrivare fino in fondo. Calcio d’inizio oggi, mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. La partita potrà essere seguita inesclusiva su Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Non è prevista alcunain chiaro. IL PROGRAMMA I TELECRONISTI SportFace.

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - francesco161299 : RT @ilmolisan0: L'arrivo del Liverpool a Napoli - underoverbets : RT @infobetting: Questa sera #NapoliLiverpool: probabili formazioni, analisi, ultime quote e pronostico -