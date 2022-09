Napoli-Liverpool, probabile presenza di Mertens al Maradona (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dries Mertens potrebbe essere presente allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della sfida tra Napoli e Liverpool. È quasi tutto pronto per la sfida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Driespotrebbe essere presente allo Stadio Diego Armandoin occasione della sfida tra. È quasi tutto pronto per la sfida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - UEFAcom_it : Qualcuno ha detto Napoli-Liverpool? ? 2018/19 1-0 2019/20 2-0 ... 2022/23? ?? #UCL | @sscnapoli - claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - areanapoliit : #NapoliLiverpool: i convocati di Spalletti. Osimhen recuperato, c'è un solo assente. Politano titolare - Fantacalcio : Napoli-Liverpool: ecco i convocati di Spalletti -